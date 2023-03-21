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KURULUŞ OSMAN GALERİ

119. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.03.2023, 11:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.03.2023, 11:50
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119. Bölüm Foto Galeri

Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirmiştir. Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgular ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını belirtir.

119. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek midir?

119. Bölüm Foto Galeri

Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir.

119. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan, Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söyler. Nayman ise kendinden emindir. İsmihan Sultan Osman Bey'in bu hamlesini nasıl karşılayacaktır?

119. Bölüm Foto Galeri

Bengi Hatun Osman Bey'e sitemde bulunur. Nayman'ın teklifini Osman Bey'in yüzüne vurur. Osman Bey'in Nayman'ın teklifini ilk anda reddetmemesi Bengi Hatun için hayal kırıklığıdır.

119. Bölüm Foto Galeri

Nayman'ın teklifini kabul etme ihtimali bile Bengi Hatun'u çıldırtır. Osman Bey teklifi neden reddetmemiştir? Nayman, İsmihan Sultan'dan hesap sormaya gider. İsmihan'ın kendisinin arkasından iş çevirmesini affetmeyecektir.

119. Bölüm Foto Galeri

İsmihan ise Nayman'a Osman Bey'den yana görünmesi gerektiğini söyler. İsmihan Nayman'ın gazabını üzerinden atabilecek midir?

119. Bölüm Foto Galeri

Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?

119. Bölüm Foto Galeri

Bütün gözler Türkmen obalarındaki çocukların üzerindeyken Nayman gözünü Orhan Bey ve Alaeddin Bey'e dikmiştir. Nayman, Orhan Bey ve Alaeddin Bey'i kaçıracak mıdır?

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