119. Bölüm Foto Galeri

Nayman, Uçlarda hakimiyetini arttırmaya kararlıdır. Bunun için Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun bunun haberini alır. Hatunlar Nayman'ın çocukları kaçırmasını engelleyebilecekler midir?