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KURULUŞ OSMAN GALERİ

122. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 18.04.2023, 11:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.04.2023, 11:32
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122. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey fütühata devam etmekte kararlıdır, hedefi bellidir. Osman Bey'in Köprühisar'ı almak için yapacağı kilit hamle nedir?

122. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey içte İsmihan Sultan, dışta Nayman'a rağmen Köprühisar Fethi için büyük hazırlıklar yapmıştır. Fakat Osman Bey'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Her şeye rağmen Köprühisar'ı fethedebilecek midir?

122. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan, Osman Bey'i yok etmekte kararlıdır. Bunun için Nayman'la işbirliği yapar. Aynı zamanda da Bayındır Bey'i yanında tutarak Bayındır'a Osman Bey'in konağına suikast yapma vazifesi verir. Hayatı için pazarlığa oturan Bayındır, vazifesini yapabilecek midir? Bengi Hatun güç için İsmihan Sultan'la yan yana durmaya devam eder. İkilinin yeni planı nedir? İsmihan Sultan, Cengiz Han'ın mührünü almakta kararlıdır. Bunun için yapacağı hamle nedir?

122. Bölüm Foto Galeri

Nayman, Osman Bey'in savaş karargahını basarken öte yandan konağa baskın verilir ve ortalık yangın yerine döner.

122. Bölüm Foto Galeri

Bu yangında Osman Bey nasıl bir kayıp verecektir?

122. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 122. bölümüyle 19 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

122. Bölüm Foto Galeri

Kuruluş Osman'da Osman Bey, Köprühisar'ı fethetmek için hamleler yaparken, İsmihan Sultan ise Osman Bey'i engellemek için yeni işbirlikleri yapar.

122. Bölüm Foto Galeri

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

122. Bölüm Foto Galeri

Yeni tanıtım: https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/122-bolum-2-fragman/izle

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