İsmihan Sultan, Osman Bey'i yok etmekte kararlıdır. Bunun için Nayman'la işbirliği yapar. Aynı zamanda da Bayındır Bey'i yanında tutarak Bayındır'a Osman Bey'in konağına suikast yapma vazifesi verir. Hayatı için pazarlığa oturan Bayındır, vazifesini yapabilecek midir? Bengi Hatun güç için İsmihan Sultan'la yan yana durmaya devam eder. İkilinin yeni planı nedir? İsmihan Sultan, Cengiz Han'ın mührünü almakta kararlıdır. Bunun için yapacağı hamle nedir?