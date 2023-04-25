ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KURULUŞ OSMAN GALERİ

123. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 25.04.2023, 11:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.04.2023, 11:50
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
123. Bölüm Foto Galeri

Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır.

123. Bölüm Foto Galeri

Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir?

123. Bölüm Foto Galeri

Konaktaki büyük baskın sonucunda Bala Hatun ağır yaralanır.

123. Bölüm Foto Galeri

Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir?

123. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder.

123. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun iyileşecek midir?

123. Bölüm Foto Galeri

Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır.

123. Bölüm Foto Galeri

Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder.

123. Bölüm Foto Galeri

Biat etmezlerse onu yaşatmayacağını söyler.

123. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir?

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN