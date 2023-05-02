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KURULUŞ OSMAN GALERİ

124. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.05.2023, 11:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.05.2023, 11:37
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124. Bölüm Foto Galeri

Uçlarda dengeler değişmektedir. Nayman, Osman Bey'e karşı Bursa Tekfuru ile anlaşma yapmak istemektedir. Nayman'ın Bursa Tekfuru ile anlaşabilmek için yapacağı hamle nedir?

124. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Eğer Bursa Tekfuru ve Nayman birlik olursa varlığının tehlikeye gireceği aşikardır.

124. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey buna engel olmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

124. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Bursa Tekfuru'yla yüzleşir. Osman Bey ve Tekfur arasındaki gerilimin sonu ne olacaktır? Bursa Tekfuru ve Osman Bey'in görüştüğü haberini alan Nayman çıldırır. Nayman, Osman Bey'e zarar vermek için Şeyh Edebalı'yı hedef alır. Şeyh Edebalı kurtulabilecek midir?

124. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan ve Nayman iş birliği soluksuz devam etmektedir. Plana göre İsmihan Sultan, içerden Nayman ise dışardan Osman Bey'i bitireceklerdir. İsmihan Sultan'ın planı nedir?

124. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan kanlar içindedir. Başında Malhun Hatun elinde hançerle beklemektedir. İsmihan Sultan ölecek midir? Malhun Hatun'u neler beklemektedir?

124. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Sultan Mesud'la yan yanadır. İsmihan Sultan'a ve Nayman'a karşı büyük planını devreye sokacaktır. Osman Bey'in büyük planı nedir?

124. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Nayman'ın gücünü kırmak için Cerkutay'ı vazifelendirir. Cerkutay, Nöker kılığında içeri sızmıştır. N

124. Bölüm Foto Galeri

ayman'ın yaptığı mancınıkların teki on mancınık gücüne denktir.

124. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Nayman'ın hedefinin Yenişehir olduğunu anlar.

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