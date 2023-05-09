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KURULUŞ OSMAN GALERİ

125. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.05.2023, 11:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.05.2023, 11:38
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125. Bölüm Foto Galeri

Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ı öldürmeye kastetmekten tutuklanıp zindana atılmıştır. İsmihan Sultan kendisine yalancı şahitlik edecek birini aramaktadır.

125. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan, Bengi Hatun'u lehine şahitliğe ikna edebilecek midir?

125. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Malhun Hatun'u zindanda bırakmamakta kararlıdır, Söğüt'e baskın yapacaktır ancak tüm oklar üzerine çevriliyken nasıl bir plan yapacaktır?

125. Bölüm Foto Galeri

Malhun Hatun'un kurtuluşu için tek şahit Bengi Hatun'dur. Bala Hatun bunun farkındadır ve Bengi Hatun'u ikna etmek için elinden geleni yapacaktır.

125. Bölüm Foto Galeri

Bengi Hatun, İsmihan Sultan'dan mı yoksa Osman Bey'lerden yana mı vaziyet alacaktır?

125. Bölüm Foto Galeri

Bengi Hatun hakikati söylemesi durumunda Alçiçek'in canıyla tehdit edilmektedir.

125. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Bengi Hatun'un hakikati söylememesi durumunda Söğüt'ü basacaktır.

125. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey Malhun Hatun'u kurtarabilecek midir?

125. Bölüm Foto Galeri

'Kuruluş Osman'ın 10 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 125. Bölümünde Osman Bey, zindana atılan Malhun Hatun'u kurtarmaya çalışırken öte yandan da İsmihan Sultan'ın kurduğu tuzakla mücadele eder.

125. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan ise Bengi Hatun'u kendine şahitlik etmesi için ikna etmeye çalışır.

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