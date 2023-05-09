125. Bölüm Foto Galeri

Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ı öldürmeye kastetmekten tutuklanıp zindana atılmıştır. İsmihan Sultan kendisine yalancı şahitlik edecek birini aramaktadır.
Osman Bey, Malhun Hatun'u zindanda bırakmamakta kararlıdır, Söğüt'e baskın yapacaktır ancak tüm oklar üzerine çevriliyken nasıl bir plan yapacaktır?
Malhun Hatun'un kurtuluşu için tek şahit Bengi Hatun'dur. Bala Hatun bunun farkındadır ve Bengi Hatun'u ikna etmek için elinden geleni yapacaktır.
'Kuruluş Osman'ın 10 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 125. Bölümünde Osman Bey, zindana atılan Malhun Hatun'u kurtarmaya çalışırken öte yandan da İsmihan Sultan'ın kurduğu tuzakla mücadele eder.