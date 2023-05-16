126. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey bütün oynanan oyunlara rağmen fetih gayesini sürdürmektedir. Köprühisar'ı Türk yurdu yapacaktır. Osman Bey Köprühisar'ı fethetmek için nasıl bir yol izleyecektir?
Bursa Tekfuru Valens gözünü karartmıştır, bütün Türk'leri yeryüzünden silecektir. Birçok Türkmen obasına baskın verir. Kargın obasına ize bizzat kendisi baskına gider.
Kargın obasının ve Aktemur'un akıbeti ne olacaktır? Kargın obasına yapılan baskını haber alan Malhun Hatun derhal yardıma gidecektir. Malhun Hatun ve alplar Kargın obasına yetişebilecek midir?
Fakat Osman Bey yenilgiyi kabul etmeyecektir, aklından nasıl bir oyun geçmektedir? İdama götürülürken bile umudunu koruyan Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacaktır?
Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün, Konya'ya gelmiştir. Bala Hatun tarafından karşılanan Esrigün'ün Osman Bey ile nasıl bir bağlantısı vardır?