ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

126. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.05.2023, 11:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.05.2023, 11:38
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126. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey bütün oynanan oyunlara rağmen fetih gayesini sürdürmektedir. Köprühisar'ı Türk yurdu yapacaktır. Osman Bey Köprühisar'ı fethetmek için nasıl bir yol izleyecektir?

126. Bölüm Foto Galeri

Bursa Tekfuru Valens gözünü karartmıştır, bütün Türk'leri yeryüzünden silecektir. Birçok Türkmen obasına baskın verir. Kargın obasına ize bizzat kendisi baskına gider.

126. Bölüm Foto Galeri

Her yer yangın yeridir, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkışmıştır. Nasıl kurtulacaklardır?

126. Bölüm Foto Galeri

Tekfur Valens'e karşı bir başına mücadele veren Aktemur ağır bir kılıç darbesi alır.

126. Bölüm Foto Galeri

Kargın obasının ve Aktemur'un akıbeti ne olacaktır? Kargın obasına yapılan baskını haber alan Malhun Hatun derhal yardıma gidecektir. Malhun Hatun ve alplar Kargın obasına yetişebilecek midir?

126. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Sultan Mesud, İsmihan Sultan tarafından yakalanıp zindana atılırlar.

126. Bölüm Foto Galeri

Fakat Osman Bey yenilgiyi kabul etmeyecektir, aklından nasıl bir oyun geçmektedir? İdama götürülürken bile umudunu koruyan Osman Bey idam edilmekten nasıl kurtarılacaktır?

126. Bölüm Foto Galeri

Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün, Konya'ya gelmiştir. Bala Hatun tarafından karşılanan Esrigün'ün Osman Bey ile nasıl bir bağlantısı vardır?

126. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan'ın planları gerçekleşecek mi?

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