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KURULUŞ OSMAN GALERİ

127. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.05.2023, 11:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.05.2023, 11:58
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127. Bölüm Foto Galeri

Tekfur Valens büyük bir ordu toplamaktadır. Osman Bey, Ak Sakallılar'la istişare ederek Tekfur Valens'in yeni oyununu değerlendirir.

127. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey için artık av vaktidir! Osman Bey, evlatları ve alpları Tekfur Valens'in oyununa nasıl karşılık verecektir?

127. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Tekfur'un gelmekte olan ordusuna aldırış etmeden yeni hedefini koyar.

127. Bölüm Foto Galeri

Hedef artık Koyunhisar'dır. Osman Bey, Koyunhisar'ı almak için nasıl bir hamle yapacaktır?

127. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan ve Sultan Alaeddin kaçtıkları yerde intikam alma peşindedirler. İsmihan Sultan, Bengi'den intikam almak için Alçiçek'i kurban etme peşindedir. Pusuya düşen Alçiçek'in akıbeti ne olacaktır?

127. Bölüm Foto Galeri

Hatunlar, İsmihan Sultan'ı yakalamak için bir oyun içine girmişlerdir.

127. Bölüm Foto Galeri

İsmihan Sultan'ı ele geçirmek için yaptıkları oyun neye mâl olacaktır? İsmihan Sultan, Alçiçek'in öldüğünü söyler. Alçiçek gerçekten ölmüş müdür?

127. Bölüm Foto Galeri

Esrigün Hatun, Yenişehir'e bomba gibi düşer. Uçların dağılan şirazesini toplayacaktır. İsmihan Sultan ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nereye varacaktır?

127. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve evlatları Tekfur Valens'le yapılan çarpışmada büyük bir tuzağa düşerler. Bu kurtulabilecekler midir?

127. Bölüm Foto Galeri

Kuruluş Osman yeni bölümleriyle her Çarşamba atv'de.

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