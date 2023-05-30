128. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve alpları Tekfur Valens'in tuzağında sıkışıp kalmışken Türkmen obalarından bir Bey'in obasına doğru ricat ederler. Fakat Osman Bey'i bambaşka bir tehlike beklemektedir. Bu tehlike nedir?
Bala Hatun, Osman Bey'in tuzağa düştüğü haberini alıp ardına düşer. Bala Hatun, Osman Bey'i bulabilecek midir? Konakta büyük bir telaş vardır.
Ne Osman Bey ne de evlatları ortada yoktur. Malhun Hatun alpları örgütler. Osman Bey'i bulmak için nasıl bir plan yapacaklardır?
Tekfur Valens, Fetih düşü kuran Osman Bey'i öldürmeye kararlıdır. Tekfur Valens ve Nayman, Osman Bey'i bitirmek için yepyeni bir oyun kurarlar.
Malhun Hatun ve alplar Nayman'ın pususuna düşerler. Fatma da Malhun'ların yanındadır. Nayman Osman Bey'in kalbini sökmek için kızının canını almaya niyetlidir. Fatma büyük bir tehlike altındadır. Fatma'nın akıbeti ne olacaktır?
Orhan Bey sayıca az olmalarına karşı kurduğu planla Tekfur Valens'e karşı koyabileceklerini anlatır.