ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

128. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 30.05.2023, 12:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.05.2023, 12:08
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128. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve alpları Tekfur Valens'in tuzağında sıkışıp kalmışken Türkmen obalarından bir Bey'in obasına doğru ricat ederler. Fakat Osman Bey'i bambaşka bir tehlike beklemektedir. Bu tehlike nedir?

128. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun, Osman Bey'in tuzağa düştüğü haberini alıp ardına düşer. Bala Hatun, Osman Bey'i bulabilecek midir? Konakta büyük bir telaş vardır.

128. Bölüm Foto Galeri

Ne Osman Bey ne de evlatları ortada yoktur. Malhun Hatun alpları örgütler. Osman Bey'i bulmak için nasıl bir plan yapacaklardır?

128. Bölüm Foto Galeri

Tekfur Valens, Fetih düşü kuran Osman Bey'i öldürmeye kararlıdır. Tekfur Valens ve Nayman, Osman Bey'i bitirmek için yepyeni bir oyun kurarlar.

128. Bölüm Foto Galeri

Malhun Hatun ve alplar Nayman'ın pususuna düşerler. Fatma da Malhun'ların yanındadır. Nayman Osman Bey'in kalbini sökmek için kızının canını almaya niyetlidir. Fatma büyük bir tehlike altındadır. Fatma'nın akıbeti ne olacaktır?

128. Bölüm Foto Galeri

Tekfur Valens, Osman Bey'in gittiği obayı bulur. Artık ok yaydan çıkmıştır.

128. Bölüm Foto Galeri

Bütün ahali kenetlenmiş Osman Bey'le bir cenk etme hevesindedir.

128. Bölüm Foto Galeri

Orhan Bey sayıca az olmalarına karşı kurduğu planla Tekfur Valens'e karşı koyabileceklerini anlatır.

128. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, bu fikri beğenir. Fakat Tekfur Valens'in kurduğu bambaşka bir oyun daha vardır! Osman Bey'i derin bir cendereye sokar.

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