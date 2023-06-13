ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

130. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 13.06.2023, 11:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.06.2023, 11:36
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130. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır

130. Bölüm Foto Galeri

Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir.

130. Bölüm Foto Galeri

Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

130. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir?

130. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir?

130. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır.

130. Bölüm Foto Galeri

Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

130. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır.

130. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir

130. Bölüm Foto Galeri

Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

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