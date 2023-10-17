133. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Hazine'den haberdar olmuştur. Osman Bey, Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir. Osman Bey'in böyle düşünmesinin sebebi nedir?
Gonca Hatun fermanı getirmiştir. Yakup Bey hazineyi de öğrenir. İktidar için her şeyin meşru kılındığını düşünen Yakup Bey'in hazineyi kimseye bırakmaya niyeti yoktur. Yakup Bey nasıl bir hamle yapacaktır?
Osman Bey oğullarına vazife verir. Alaeddin Bey, Yakup Bey'in attığı bütün adımlardan haberdar olacaktır. Orhan Bey ise hazineyi bulacaktır. Orhan Bey hazineyi bulmak için çıktığı yolda Holofira da sürpriz bir şekilde ona katılacaktır.
Hazinenin Germiyan'ın hakkı olduğunu düşünen Mehmet Bey ve Orhan Bey arasına neler yaşanacaktır? Hazineyi kim ele geçirecektir?
Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a rağmen vazifesinde başarılı olabilecek midir? Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a "Yoksa bana sevdalı mısın?" diye sorar. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey arasında neler yaşanacaktır?
Osman Bey Sancaksız'lardan neyin hesabını sorar? Sancaksızlar, Osman Bey'in tavrı sonrası ne yapacaklardır?
Malhun Hatun, Uç Pazar'a gider. Saadet Hatun'la aralarındaki gerilim tırmanmaya başlayacaktır. Malhun Hatun ve Saadet Hatun arasında soğuk savaş mı başlayacaktır? Yakup Bey, Cerkutay'ın Uç Pazar'ın hamisi olduğunu duyurur. Cerkutay bu vazifeyi nasıl kabul etmiştir?