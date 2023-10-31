ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

134. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 31.10.2023, 11:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.10.2023, 11:33
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134. Bölüm Foto Galeri

Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmiştir. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler.

134. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?

134. Bölüm Foto Galeri

Uçlar'a yeni bir düşman gelir. Bu Vasilis'in üstadı, Üstad Gera'dır. Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır.

134. Bölüm Foto Galeri

Fakat Üstad Gera kimliğini gizler. Tüccar olarak karşısına çıkar Osman Bey'in. Osman Bey onu Yenişehir'e davet eder. Osman Bey, Gera'dan şüphelenmiş midir?

134. Bölüm Foto Galeri

Üstad Gera'nın gelişiyle Uçlar iyice karışacaktır. Üstad Gera hamlesine derhal başlar. Osman'ın en güvendiği adamını en güvendiği yerde öldüreceklerdir.

134. Bölüm Foto Galeri

Vasilis, Boran'ı öldürebilecek midir?

134. Bölüm Foto Galeri

Malhun Hatun, Saadet Hatun'un kendisine diş bilediğinin farkındadır. Ona büyük bir oyun oynayacaktır. Malhun Hatun'un oyunu ne olacaktır?

134. Bölüm Foto Galeri

Orhan Bey hazineyi almak için bambaşka bir oyun kurmuş, Moğol kılığına bürünmüştür.

134. Bölüm Foto Galeri

Orhan Bey hazineyi alır fakat Mehmet Bey'i vurmuştur.

134. Bölüm Foto Galeri

Mehmet Bey'in akıbeti nasıl olacaktır?

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