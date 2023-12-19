ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BİLDİRİMLER

CANLI YAYIN
KURULUŞ OSMAN GALERİ

141. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.12.2023, 12:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.12.2023, 12:24
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141. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Yakup Bey'e oyununu bildiğini ima ederek gözdağı verir. Osman Bey'in alpları Sancaksızlar'la karşı karşıya gelmişken o beyleri güzel bir yemekle ağırlayacaktır.

141. Bölüm Foto Galeri

Sancaksızlar, Osman Bey'in karşısına getirildiğinde Yakup Bey'le kurdukları oyunu açık edecekler midir?

141. Bölüm Foto Galeri

Orhan Bey'in Holofira'yı pazardan kaçırması Saadet Hatun'la Malhun Hatun'u karşı karşıya getirir. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

141. Bölüm Foto Galeri

Holofira, Orhan'ın onu alıp götürmesinin üzerine Mehmet ve Orhan karşı karşıya gelir. Arada kalan Holofira bu çatışma sonrası nasıl bir hamle yapacaktır?

141. Bölüm Foto Galeri

Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a sevdasını söylemiştir. Gonca bu itiraf karşısında ne yapacaktır? Alaeddin Bey, Gonca meselesini Bala Hatun'la konuşur. Bala Hatun'un Alaeddin'e verdiği tavsiyeler Gonca ve Alaeddin sevdasını nasıl etkileyecektir?

141. Bölüm Foto Galeri

Yenişehir'den dönen Yakup Bey, Vasilis'i altın karşılığında Haçlılarla takas etme kararı alır. Yakup Bey'in bu kararında Üstat Gera'nın nasıl bir etkisi vardır? Yakup Bey bu takasla aslında neyi hedeflemektedir?

141. Bölüm Foto Galeri

Malhun Hatun, Orhan'ın ısrarına karşı şartını koşar. Eğer Holofira Müslüman olursa evlenmelerine müsaade edecektir. Fakat Holofira, Müslüman olmayacağını söyler. Orhan Bey Holofira'yı ikna edebilecek midir? Uç Pazar'da Holofira ve Aysima karşı karşıya gelir. Buna şahit olan Malhun Hatun ne yapacaktır?

141. Bölüm Foto Galeri

Vasilis takasında Karacelasun ve Mehmet Bey çatışır.

141. Bölüm Foto Galeri

Orhan ve Alaeddin de bu çatışmaya dahil olur fakat Karacelasun üstün gelmektedir.

141. Bölüm Foto Galeri

Bunun haberini alan Osman Bey her şeyden Yakup Bey'i sorumlu tutar.

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