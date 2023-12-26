142. Bölüm Foto Galeri

Orhan, Alaeddin ve Mehmet Beyler; Karacelasun'a karşı var güçleriyle savaşırlar. Karacelasun'un üstünlüğü nasıl kırılacaktır?
Oklar, Ayhan Ağa'yı göstermektedir. Osman Bey'in içine düşen şüphe onu hakikate nasıl götürecektir? Üstat Gera'nın gerçek yüzü nasıl ortaya çıkacaktır?
Yakup Bey, Mehmet'in düştüğü tuzağı büyük zayıflık olarak görmektedir. Bu zafiyetin bedelini nasıl ödetecektir?
Osman Bey, şehitlerinin intikamını almak için Karacelasun'la karşı karşıya gelir. Osman Bey ve Karacelasun'un çarpışması nelere sebep olacaktır?
Gonca Hatun ve Alaeddin Bey yüzleşir. Fakat Gonca, Alaeddin'in beklediği cevabı vermemiştir. Alaeddin ise Gonca'ya inanmaz. Alaeddin şimdi ne yapacaktır?
Yakup Bey'ler Holofira'yı teyzesi Olivia'dan isterler. Holofira'nın rızası var mıdır? Olivia ve Holofira'nın cevabı ne olacaktır?