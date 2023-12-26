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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

142. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.12.2023, 11:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.12.2023, 11:07
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142. Bölüm Foto Galeri

Orhan, Alaeddin ve Mehmet Beyler; Karacelasun'a karşı var güçleriyle savaşırlar. Karacelasun'un üstünlüğü nasıl kırılacaktır?

142. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, takas meselesinde Yakup Bey'e kimin akıl verdiğini sorgular.

142. Bölüm Foto Galeri

Oklar, Ayhan Ağa'yı göstermektedir. Osman Bey'in içine düşen şüphe onu hakikate nasıl götürecektir? Üstat Gera'nın gerçek yüzü nasıl ortaya çıkacaktır?

142. Bölüm Foto Galeri

Yakup Bey, Mehmet'in düştüğü tuzağı büyük zayıflık olarak görmektedir. Bu zafiyetin bedelini nasıl ödetecektir?

142. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, şehitlerinin intikamını almak için Karacelasun'la karşı karşıya gelir. Osman Bey ve Karacelasun'un çarpışması nelere sebep olacaktır?

142. Bölüm Foto Galeri

Gonca Hatun ve Alaeddin Bey yüzleşir. Fakat Gonca, Alaeddin'in beklediği cevabı vermemiştir. Alaeddin ise Gonca'ya inanmaz. Alaeddin şimdi ne yapacaktır?

142. Bölüm Foto Galeri

Yakup Bey'ler Holofira'yı teyzesi Olivia'dan isterler. Holofira'nın rızası var mıdır? Olivia ve Holofira'nın cevabı ne olacaktır?

142. Bölüm Foto Galeri

Mehmet'in Holofira'yı istemeye gittiğini öğrenen Orhan küplere biner. Orhan şimdi ne yapacaktır?

142. Bölüm Foto Galeri

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.

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