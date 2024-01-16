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KURULUŞ OSMAN GALERİ

144. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.01.2024, 11:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.01.2024, 11:54
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144. Bölüm Foto Galeri

Söğüt'te yapılan büyük kıyımı gören Osman Bey, intikam yeminleri eder. Osman Bey'in Görklü Han'a yapacağı hamle nedir?

144. Bölüm Foto Galeri

Yakup Bey, Yenişehir esnafına, Uç Pazar'da onlardan vergi almayacağını söyler.

144. Bölüm Foto Galeri

Esnaf bu durum karşısında nasıl bir yol alacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Yakup Bey'in bu hamlesine karşı ne yapacaktır?

144. Bölüm Foto Galeri

Saadet Hatun, Ülgen Hatun'a Cerkutay'ın çaşıtlık yaptığını söyleyerek Ülgen'i tehdit eder. Ülgen Hatun öğrendiklerinden sonra ne karar verecektir?

144. Bölüm Foto Galeri

Saadet Hatun, Bala Hatun'a Alaeddin'in Gonca'dan uzak durmasını söyler Saadet Hatun'un bunu yapmaktaki gayesi nedir?

144. Bölüm Foto Galeri

Prenses'i bulmaya çalışan Görklü Han, Yakup Bey'le buluşup onu tehdit eder. Yakup Bey, Görklü Han'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

144. Bölüm Foto Galeri

Karacelasun, Prenses'le takas etmek için Holofira'yı kaçırır. Orhan Bey, Holofira'yı kurtarmaya çalışırken Karacelasun'la karşı karşıya gelir. Orhan ve Holofira, Karcelasun'un kurduğu cendereden çıkabilecek midir?

144. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ordusunu toplamıştır. Görklü Han'la Osman Bey karşı karşıya gelir. Bu karşılaşmanın akıbeti ne olacaktır?

144. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 144. Bölümünde Osman Bey, Söğüt'teki büyük yıkımın ardından ordusunu toplayıp Görklü Han'la karşı karşıya geliyor.

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