144. Bölüm Foto Galeri

Söğüt'te yapılan büyük kıyımı gören Osman Bey, intikam yeminleri eder. Osman Bey'in Görklü Han'a yapacağı hamle nedir?
Esnaf bu durum karşısında nasıl bir yol alacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Yakup Bey'in bu hamlesine karşı ne yapacaktır?
Saadet Hatun, Ülgen Hatun'a Cerkutay'ın çaşıtlık yaptığını söyleyerek Ülgen'i tehdit eder. Ülgen Hatun öğrendiklerinden sonra ne karar verecektir?
Saadet Hatun, Bala Hatun'a Alaeddin'in Gonca'dan uzak durmasını söyler Saadet Hatun'un bunu yapmaktaki gayesi nedir?
Prenses'i bulmaya çalışan Görklü Han, Yakup Bey'le buluşup onu tehdit eder. Yakup Bey, Görklü Han'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?
Karacelasun, Prenses'le takas etmek için Holofira'yı kaçırır. Orhan Bey, Holofira'yı kurtarmaya çalışırken Karacelasun'la karşı karşıya gelir. Orhan ve Holofira, Karcelasun'un kurduğu cendereden çıkabilecek midir?
Osman Bey ordusunu toplamıştır. Görklü Han'la Osman Bey karşı karşıya gelir. Bu karşılaşmanın akıbeti ne olacaktır?
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 144. Bölümünde Osman Bey, Söğüt'teki büyük yıkımın ardından ordusunu toplayıp Görklü Han'la karşı karşıya geliyor.