ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
 12

BİLDİRİMLER

  • Safir

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak - 2. Fragman

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Safir

    Safir

    YENİ BÖLÜM
  • Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
KURULUŞ OSMAN GALERİ

145. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.01.2024, 11:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.01.2024, 11:37
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
145. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, devlet olma yolunda atacağı adımlar için çoktan harekete geçerken Karacelasun, Osman Bey'in safında duranlara bedel ödetecek ve Uraz Bey'in obasını basacaktır. Osman Bey'in önünü kesmek isteyen Görklü Han ise kanlı bir savaş için harekete geçer.

145. Bölüm Foto Galeri

Yenişehir'in kapılarına dayanır! Görklü Han savuşturulabilecek midir? Osman Bey'in öfkesi Moğol'a karşı hangi hamleyi yapmasına sebep olacaktır?

145. Bölüm Foto Galeri

Orhan Bey ve Holofira'nın Moğol'un elinde olduğunu öğrenen Bala Hatun ve Malhun Hatun harekete geçer. Hatunların Moğol'a karşı planı ne olacaktır? Orhan Bey ve Holofira'yı nasıl kurtaracaklardır?

145. Bölüm Foto Galeri

Mehmet Bey, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u bir arada görünce deliye dönmüştür. Alaeddin ve Mehmet arasında kopan büyük kavga nasıl sonuçlanacaktır? Gonca bu olanlar karşısında ne yapacaktır?

145. Bölüm Foto Galeri

Holofira'nın teyzesi Olivia, Yakup Bey'i arkasına alarak Yenişehir Sarayı'nı basıp Holofira için hesap sorar.

145. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Yakup Bey'i karşı karşıya getiren bu mesele nasıl sonuçlanacaktır?

145. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 24 Ocak Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 145. Bölümünde Osman Bey, devleti olma yolunda büyük planlar yaparken o'nun önünü kesmek isteyen Görklü Han ise kanlı bir savaş için harekete geçer ve Yenişehir'in kapılarına dayanır!

145. Bölüm Foto Galeri

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ömer Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Javokhir Zakirov (Görklü Han), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Adil Şahin (Kara Ali), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Çağıl Aydıner (Prenses Maria), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp)

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN