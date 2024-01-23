145. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 24 Ocak Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 145. Bölümünde Osman Bey, devleti olma yolunda büyük planlar yaparken o'nun önünü kesmek isteyen Görklü Han ise kanlı bir savaş için harekete geçer ve Yenişehir'in kapılarına dayanır!