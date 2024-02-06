147. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 7 Şubat Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 147. Bölümde Osman Bey; Kite için fetih hazırlıkları yaparken, Malhun Hatun bir rüya görür. Orhan ve Holofira aşkı ise bir kez daha sınanırken, Alaeddin ve Gonca'yı ağır bir yüzleşme beklemektedir.