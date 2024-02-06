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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

147. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 06.02.2024, 11:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.02.2024, 11:26
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147. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Yakup Bey'i vuranların Türkler'in arasını açmak istediğinin farkındadır. Osman Bey, Yakup Bey'i kimin vurduğunu bulabilecek midir?

147. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in yeni iki düşmanı vardır artık. Biri Taceddin Noyan diğeri ise Roma'nın Celladı! Osman Bey, Tekfurlar'ın da bunu fırsat bilerek kendisine başkaldıracağının farkındadır.

147. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in yeni hedefi Kite Kalesi'dir! Osman Bey, Kite'nin fethi için nasıl bir strateji belirleyecektir?

147. Bölüm Foto Galeri

Malhun Hatun'un gördüğü bir rüya kafasını karıştırmıştır. Hac yoluna çıkıp çıkmamak konusunda kararsızdır. Malhun Hatun ne yapacaktır?

147. Bölüm Foto Galeri

Saadet Hatun, Bala Hatun'dan hellalik ister. Saadet Hatun duygularında samimi midir? Germiyan ve Kayı arasındaki buzlar eriyecek midir?

147. Bölüm Foto Galeri

Gonca'nın çaşıtlık ettiğini öğrenen Alaeddin Bey çok öfkelidir. Gonca ile yüzleşmelerinde ona oldukça ağır konuşur. Gonca ve Alaeddin'i neler beklemektedir?

147. Bölüm Foto Galeri

Orhan Bey, kendilerine sığınan Elçim Hatun'la birlikte vazifededir. Elçim'in babasının akıbeti ne olmuştur?

147. Bölüm Foto Galeri

147. Bölüm Foto Galeri

Elçim ve Orhan'ı gören Holofira büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Orhan ona hakikati anlatabilecek midir?

147. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 7 Şubat Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 147. Bölümde Osman Bey; Kite için fetih hazırlıkları yaparken, Malhun Hatun bir rüya görür. Orhan ve Holofira aşkı ise bir kez daha sınanırken, Alaeddin ve Gonca'yı ağır bir yüzleşme beklemektedir.

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