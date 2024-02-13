148. Bölüm Foto Galeri

Taceddin Noyan, Osman Bey'e boyun eğdirmekte kararlıdır. Osman Bey, Taceddin Noyan'ın planlarını bertaraf etmek için nasıl bir hamle yapacaktır?
Taceddin Noyan, Mehmet Bey'le konuşmak için Uç Pazar'a gider. Mehmet Bey, Taceddin Noyan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?
Taceddin Noyan ve Mehmet Bey'in görüşmesinden haberdar olan Gonca Hatun bunu Alaeddin Bey'e söyleyecektir. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'in yanında vurulur.
Bizans Celladı İmren Tegin, Uçlar'a gelir. Taceddin Noyan'la yan yana gelen İmren Tegin'in ilk işi ne olacaktır?
Karacelasun'u ele geçiren Osman Bey, Taceddin Noyan'a gözdağı verir. Taceddin Noyan ile Osman Bey'in karşılaşmasının akıbeti ne olacaktır?
Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Yusuf Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran),
Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira),
Javokhir Zakirov (Görklü Han), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Yağmur Öztürk (Efendize Elçim Hatun), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Adil Şahin (Kara Ali), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Çağıl Aydıner (Prenses Maria), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp)
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 14 Şubat Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 148. Bölümünde diziye başarılı oyuncular Taner Rumeli, Yulduz Rajabova, Şekip Taşpınar ve Melih Çardak dahil oluyor.