148. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 14 Şubat Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 148. Bölümünde diziye başarılı oyuncular Taner Rumeli, Yulduz Rajabova, Şekip Taşpınar ve Melih Çardak dahil oluyor.