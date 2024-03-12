152. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 13 Mart Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 152. Bölümünde Osman Bey, yeni planı için ordusunu hazırlarken Kütahya'dan gelen bir haber Alaeddin ve Gonca arasında sorunlara sebep olur.