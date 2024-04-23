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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

157. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.04.2024, 12:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.04.2024, 12:16
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157. Bölüm Foto Galeri

Evladının canı tehlikede olan Osman Bey bütün oyunları bozmakta kararlıdır. Ulcay ile karşı karşıya gelen Osman Bey fitneyi bitirmek için nasıl bir plan kuracaktır?

157. Bölüm Foto Galeri

Ahmet'in ölümü Kayı Obası'nda gerilime sebep olur, kılıçlar çekilir. Osman Bey kardeş kanı dökülmesine asla müsaade etmeyecektir. İbrahim Bey ve Yakup Bey'leri obada alıkoyar.

157. Bölüm Foto Galeri

Melike Hatun ve İbrahim Bey olanlardan sonra çok öfkelidirler. Oğullarının intikamını almak için yemin ederler. Nasıl bir intikam planı kurmaktadırlar?

157. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Bala Hatun kaçak haldeki Alaeddin ve Gonca'nın nikahını kıyarlar. Bu nikah nelere sebep olacaktır?

157. Bölüm Foto Galeri

Alaeddin ve Gonca'yı bulmakta kararlı olan Mehmet'in karşısına Orhan engeli çıkar. Orhan ve Mehmet arasındaki kıyasıya vuruşma nasıl sonuçlanacaktır?

157. Bölüm Foto Galeri

Öte yanda Alaeddin Bey ve Gonca Hatun onları bekleyen Ulcay tehlikesine karşı nasıl mücadele edeceklerdir?

157. Bölüm Foto Galeri

Mehmet, Yakup Bey'lerin esaretini bitirmesi için Ulcay'la anlaşır.

157. Bölüm Foto Galeri

Ulcay'ın onları kurtarma planı nedir?

157. Bölüm Foto Galeri

Ahmet'in mezarına gitmekte olan Osman Bey'i nasıl bir tehlike beklemektedir?

157. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 24 Nisan Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 157. Bölümünde Ahmet'in ani ölümü Kayı Obası'nda gerilim yaratırken, Alaeddin ve Gonca ise kaçak halde evlenir.

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