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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

159. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.05.2024, 10:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.05.2024, 11:05
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159. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Yakup Bey ve İbrahim Bey'e, Alaeddin'i öldürmek için gerçek kadıyı öldürenin kim olduğunun hesabını sorar. İpler iyice gerilir. Savaş pusatları çekilir.

159. Bölüm Foto Galeri

Tam savaş başladığı anda Yunus Emre savaş meydanına gelir. Yunus Emre'nin gelişiyle iki taraf arasındaki husumet nasıl bir boyuta taşınacaktır?

159. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun, Uç Pazar'a gitmiş Ahmet'in katliyle ilgili soruşturmalara başlamıştır. Ahaliden biri sorgulama esnasında Ulcay'ı gördüğünü söyler. Ulcay bu durum karşısında ne yapacaktır?

159. Bölüm Foto Galeri

Elçim Hatun ve Holofira obada karşı karşıyadır. Elçim Hatun Holofira'nın gitme meselesini sorgular. Holofira gitmekten vazgeçtiğini söyler. Bu durum karşısında Elçim Hatun ne yapacaktır?

159. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun obadaki işleri ele almışken Osman Bey'in yokluğunu sorgular. Kimse Osman Bey'in nereye gittiğini bilmemektedir.

159. Bölüm Foto Galeri

Yakup Bey ve İbrahim Bey de Bursa ve İznik'i alıp Osman Bey'i etkisiz kılma planları yaparlar.

159. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ise Bursa'ya gitmiştir. Osman Bey bir başına Bursa'ya giderek neyi hedeflemektedir? Yakup Bey ve İbrahim Bey'e rağmen Osman Bey Bursa'dan istediğini elde ederek dönebilecek midir?

159. Bölüm Foto Galeri

Üç büyük beyliğin arasındaki çekişme nereye doğru evrilecektir?

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