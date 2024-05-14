160. Bölüm Fotogaleri

Osman Bey, tekfurla anlaşan Yakup Bey ve İbrahim Bey 'e karşı asla geri durmayacağını ifade eder. Mekece Kalesi'ni kendisine av bellediğini söyleyen Osman Bey, kaleyi ele geçirmek için nasıl bir yol izleyecektir?
Germiyan ve Kayı arasında başlamış olan savaş sebebiyle Gonca Hatun derin bir acı yaşamaktadır. Bir yanda sevdiği adam diğer yanda ata ocağı olan Gonca Hatun bu durumla nasıl baş edecektir?
Melike Hatun, Bala Hatun'a misafir olur. Artık düşmanlara karşı birlik olacaklarını söyler. Bala Hatun, Melike Hatun'a tekfurlarla yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak onun samimiyetini sınar. Melike Hatun'un obaya gelmekteki asıl amacı nedir? Bala Hatun, Melike Hatun tehlikesine karşı ne yapacaktır?
Yakup Bey ve İbrahim Bey, Osman Bey'i yalnız bırakmak için Gündüz Bey'i yanlarına çekmeye çalışırlar. Gündüz Bey'i nasıl bir kozla yanlarına çekmeye çalışacaklardır?
Yakup Bey ve İbrahim Bey oyunlarını kurarken, Osman Bey de kendi hamlesi için hazırlanmaktadır. Osman Bey'in hamlesi nedir? İki büyük beye karşı galip gelebilecek midir?
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 15 Mayıs Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 160. Bölümünde Osman Bey, Mekece Kalesi'ne yürümek için planlar yaparken Bala Hatun ise Melike Hatun'la karşı karşıya gelir.
Yapım : Bozdağ Film
Yapımcı : Mehmet Bozdağ
Yönetmen : Ahmet Yılmaz
Senaryo : Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Mehmet Arı, Aslı Zeynep Peker Bozdağ
Oyuncular: Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Yusuf Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Javokhir Zakirov (Görklü Han), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Yağmur Öztürk (Efendize Elçim Hatun), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Adil Şahin (Kara Ali), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Çağıl Aydıner (Prenses Maria), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp)