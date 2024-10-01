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KURULUŞ OSMAN

165. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.10.2024, 11:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.10.2024, 11:51
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165. Bölüm Foto Galeri

Devlet olan Osman Bey kendi sancağı altında Türk birliğini sağlayıp uçlardaki nüfuzlu beylikleri kendine tabii kılmak istemektedir. Osman Bey'in toyuna katılmak üzere harekete geçen Bayhan Bey ve ezeli düşmanı Begüm Hatun, Osman Bey'e biat edecekler midir? Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'a talip olma niyetlerini açık edecekler midir?

165. Bölüm Foto Galeri

Halife hazretlerinin veziri Emir Ömer'in gelişiyle uçlarda büyük bir fırtına kopacaktır. Gelişi sır gibi saklanan Vezir'in neden geldiğini bilmeyen Osman Bey bununla ilgili ne yapmayı düşünmektedir?

165. Bölüm Foto Galeri

Vezir Emir Ömer, uçlara gelir gelmez Karesi Bey'e, gizli bir bilgi olarak kutsal emanetlerin çalındığını söyler. Karesi Bey emanetleri kimin çaldığını sorgular.

165. Bölüm Foto Galeri

Karesi Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır? Osman Bey'e buyruğu altına girmeyi teklif eden Karesi Bey, Osman Bey'in cevabı sonrası ne yapacaktır?

165. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in uçlarda her gecen gün topraklarını büyütmesi sonrası köşeye sıkışan Bizans'ın son umudu Komutan Lucas olmuştur. Kutsal emanetleri elinde tutan Komutan Lucas'ın, adalet ve merhamet söylemleriyle uçlara gelişi büyük yankı uyandırır. Lucas, Türklere karşı büyük bir oyun içindedir.

165. Bölüm Foto Galeri

Komutan Lucas, Kayı'ları iyi tanıdığını bildiği Holofira'yı yanına çekmek ister. Holofira, Lucas'a ne cevap verecektir? Kader, Holofira ve Orhan Bey'in yollarını tekrar nasıl kesiştirecektir?

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Öte yandan fütühata devam eden Osman Bey'in, fethetmek için surlarına dayandığı kalede Alaeddin Bey kafes içinde kaleye siper edilmiştir. Osman Bey bu alçakça oyuna karşı şimdi ne yapacaktır?

165. Bölüm Foto Galeri

Kuruluş Osman yeni hikayesi, yenilenen dünyası ve güçlü kadrosuyla her Çarşamba akşamı atv'de

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