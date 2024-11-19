171. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in alpi ve yol arkadaşlarından Baysungur'un şehadetinin öcü alınmadan bu sefer de Fatma Hatun, Saruca ve Yusuf'un kaçırılması uçlardaki Türkleri sarsacaktır.
Lucas ve Sofia'nın Fatma'yı kaçırması, Osman Bey'i büyük bir çıkmaza sokarken Fatma Hatun'u alamadan obaya dönmek zorunda kalması Osman Bey'i çılgına döndürecek.
Lucas, Fatma'yı bırakma şartı olarak Söğüt'ü istediklerini söyler. Osman Bey'den devletinin kurulduğu toprakları isteyen Lucas ve Sofia'nın bu şartının altında yatan gizli amaç nedir?
Osman Bey, Babası Ertuğrul Gazi'nin fethettiği Söğüt'ü verecek midir? Osman Bey zor bir karar alır; Söğüt'ü küffara teslim edecektir. Ahalisinin yoğun itirazlarıyla karşı karşıya kalan Osman Bey'in aslında büyük bir planı vardır. Bu plan nedir? Söğüt'ü vermeden kızı Fatma'yı kurtarabilecek midir? Fatma Hatun şehit mi olacaktır?
Karesi Bey, Osman Bey'in kızının kaçırıldığı haberini alır. Onun gözünde Osman artık yaralı bir kurttur. Gencer Bey'i yanına çekerek Osman Bey'e bir darbe de o vuracaktır. Karesi Bey, Gencer Bey üzerinden nasıl bir oyun kuracaktır?
Osman Bey'in içerdeki planlarından haberdar olmak isteyen Lucas, Yusuf ve Saruca'yı kullanarak Begüm ve Bayhan'ı yanına çekmek için nasıl bir hamle yapacaktır?
Begüm Hatun ve Bayhan Bey sevdikleri için Osman Bey'in planını ifşa edecek midir ya da Osman Bey'e sadık kalacaklar mı?