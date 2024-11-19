171. Bölüm Foto Galeri

Karesi Bey, Osman Bey'in kızının kaçırıldığı haberini alır. Onun gözünde Osman artık yaralı bir kurttur. Gencer Bey'i yanına çekerek Osman Bey'e bir darbe de o vuracaktır. Karesi Bey, Gencer Bey üzerinden nasıl bir oyun kuracaktır?