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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

173. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 03.12.2024, 12:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.12.2024, 12:30
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173. Bölüm Foto Galeri

172. Bölümün finali Sofia'nın kılıcı Bala Hatun'un boynuna dayadığı sahne ile biterken 'Kuruluş Osman 'izleyicileri Bala Hatun'un akıbetini merak ediyor.

173. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun şehit mi düşüyor? Osman Bey, Bala Hatunlara saldırıp onlara büyük bir acı yaşatan herkesten hesap sormaya hazırlanıyor.

173. Bölüm Foto Galeri

Sofia, Osman Bey'in ailesini teker teker yok etmeye ant içmiştir. Osman Bey'in kızı Halime'yi yıllar evvel kaçıran Sofia, o'nu Osman Bey ve ailesine düşman olarak büyütmüştür.

173. Bölüm Foto Galeri

Sofia, Halime ile ilgili Osman Bey'e nasıl bir tuzak kuracaktır? Söğüt Pazarı'na kadar giden Poena, öz ablası olduğunu bilmeden Fatma'nın kanını mı akıtacaktır?

173. Bölüm Foto Galeri

Lucas, Sofia ve Karesi'nin iş birliğinin farkına varan Osman Bey, beylerinden birinin de hain olduğunu anlamıştır.

173. Bölüm Foto Galeri

Şüphelendiği üç isim vardır; Gencer, Begüm yahut Bayhan! Osman Bey üçünü de yakın takibe alır.

173. Bölüm Foto Galeri

Begüm Hatun ve Karesi Bey'in buluştuğunu öğrenen Osman Bey, Begüm Hatun'u kafesli çadıra attırır.

173. Bölüm Foto Galeri

Begüm Hatun, Osman Bey'in obasından kaçmış Karesi Bey'e sığınmıştır. Karesi Bey, Begüm Hatun'a evlenme teklif eder.

173. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ise Begüm'ü obadan kaçıranı bulup hesabını keser.

173. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Karesi Bey'le yüzleşir ve bu yüzleşmede kan dökülür.

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