173. Bölüm Foto Galeri

172. Bölümün finali Sofia'nın kılıcı Bala Hatun'un boynuna dayadığı sahne ile biterken 'Kuruluş Osman 'izleyicileri Bala Hatun'un akıbetini merak ediyor.
Bala Hatun şehit mi düşüyor? Osman Bey, Bala Hatunlara saldırıp onlara büyük bir acı yaşatan herkesten hesap sormaya hazırlanıyor.
Sofia, Osman Bey'in ailesini teker teker yok etmeye ant içmiştir. Osman Bey'in kızı Halime'yi yıllar evvel kaçıran Sofia, o'nu Osman Bey ve ailesine düşman olarak büyütmüştür.
Sofia, Halime ile ilgili Osman Bey'e nasıl bir tuzak kuracaktır? Söğüt Pazarı'na kadar giden Poena, öz ablası olduğunu bilmeden Fatma'nın kanını mı akıtacaktır?
Lucas, Sofia ve Karesi'nin iş birliğinin farkına varan Osman Bey, beylerinden birinin de hain olduğunu anlamıştır.
Begüm Hatun, Osman Bey'in obasından kaçmış Karesi Bey'e sığınmıştır. Karesi Bey, Begüm Hatun'a evlenme teklif eder.