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KURULUŞ OSMAN GALERİ

179. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 04.02.2025, 12:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.02.2025, 12:36
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179. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey yeniden dirilişin ateşini yakmak için harekete geçer. Kaybettikleri her şeyi geri kazanmaya ant içen Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır?

179. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, aldığı büyük darbelere rağmen düşmanlarının üzerine yürümeye devam eder. Yusuf ve alpları da Osman Bey'den yana saf tutar. Osman Bey, Ulugan karşılaşır. Bu savaşın galibi kim olacak?

179. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'lerle bir hareket edecek olan Bala Hatun ve hatunlar kutlu diriliş için var güçleriyle hareket ederken öte yandan Begüm'ün düşmanlığını üzerlerine çekmişlerdir.

179. Bölüm Foto Galeri

Begüm Hatun, Bala Hatun'dan intikam almak için nasıl bir yol izleyecektir?

179. Bölüm Foto Galeri

Yusuf ve alplar Lucas'ın eline düşer. Lucas, Osman Bey'in ve ahalisinin diriliş umutlarını söndürüp gözdağı vermek için Yusuf'u bütün Türklerin önünde arenada idam etmek ister.

179. Bölüm Foto Galeri

Bunun haberini alan Osman Bey Yusuf'ları kurtarmak için harekete geçer.

179. Bölüm Foto Galeri

Lucas'ın planlarını suya düşürmeyi hedefleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracaktır? Yusuf şehit mi oluyor?

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