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KURULUŞ OSMAN GALERİ

182. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 25.02.2025, 12:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.02.2025, 12:10
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182. Bölüm Foto Galeri

Sofia, Bala Hatun'u esir tutarak ona eziyet etmeye devam eder. Öte yandan Sofia'nın Bala'ya anlattıklarını duyan Halime, Sofia ile yüzleşir. Poena, Bala ve Osman'ın kızı olduğunu öğrenecek midir?

182. Bölüm Foto Galeri

Kızının yaşadığından artık emin olan Bala Hatun ise esaretten kurtulup kızını bulmak için bir şeyler yapmak ister.

182. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun'un esaretten kurtulmak için aklında nasıl bir plan vardır? Bala Hatun'un bu planı nelere sebep olacaktır?

182. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Bala Hatun'un yaşadığına dair hala somut bir iz bulamamışken, Halime / Poena Osman Bey'e Bala Hatun'un yaşadığını söyler. Halime bununla birlikte Sofia'nın bütün sırlarını ortaya dökecek midir?

182. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarmak için harekete geçer. Fakat Sofia, Bala Hatun'u hiç bilinmeyen bir manastıra götürecektir. Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarabilecek midir?

182. Bölüm Foto Galeri

Sofia'nın büyük sırrı Poena sonunda açığa çıkacak mıdır? Osman Bey ve Bala Hatun yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşabilecekler mi? Yoksa Sofia, onlara büyük bir acı daha mı yaşatacaktır?

182. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 182. Bölümüyle 26 Şubat Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek!

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