183. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Bala Hatun'u esaretten kurtarıp obasına getirir. Gizli obasında matem, Bala Hatun'un gelişi ile yerini sevince bırakır.
Obasına kavuşan Bala Hatun'un şimdi yalnız bir amacı vardır; Sofia! Onu bulup hesap sormak için elinden geleni yapacaktır.
Öte yandan Osman Bey'in Gizli Obasında ki türlü sıkıntılara rağmen bütün hane yine bir arada Ramazan'a kavuşmanın coşkusunu yaşar.
Ancak Ulugan tehlikesi adım adım yaklaşmaktadır. Osman Bey, Ulugan'ın kirli emelleri için ne önlemler alacaktır.
İki şer ittifakı Osman Bey'in gücünü kırmak, yalnız bırakmak için civar obaların beylerini kendilerine bağlamak isterler.
Tehdit ve şantaj ile beylerin gözünü korkutan Ulugan ve İlbay artık daha da güçlenmiş durumdadır. Biat eden beyler Osman Bey'e destek vermeyecekler bu savaşta Ulugan'dan yana olacaklardır. Osman Bey için artık çember daralıyordur.
Beyleri kendi safına çeken Ulugan, Osman Bey'e ağır bir darbe vurmak için Olcayto'dan destek nöker birliği istemiştir.
Bu birliğin gelişi obasını almanın hayalini kuran Osman Bey'i zora sokar. Az sayıda alpları ile bu ordunun geçişine mâni olmak için elinden geleni yapacaktır.
Osman Bey'e hamle fırsatı tanımayan Ulugan, Osman Bey'i kıstırır. Pusuya düşürülen Osman Bey'in yakın alpları ölümün pençesine atılır. Bu uğurda kimler Şehit düşecektir? Osman Bey, ordunun geçişine mâni olabilecek midir?