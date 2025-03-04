183. Bölüm Foto Galeri

Tehdit ve şantaj ile beylerin gözünü korkutan Ulugan ve İlbay artık daha da güçlenmiş durumdadır. Biat eden beyler Osman Bey'e destek vermeyecekler bu savaşta Ulugan'dan yana olacaklardır. Osman Bey için artık çember daralıyordur.