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KURULUŞ OSMAN GALERİ

183. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 04.03.2025, 12:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.03.2025, 12:37
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183. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Bala Hatun'u esaretten kurtarıp obasına getirir. Gizli obasında matem, Bala Hatun'un gelişi ile yerini sevince bırakır.

183. Bölüm Foto Galeri

Obasına kavuşan Bala Hatun'un şimdi yalnız bir amacı vardır; Sofia! Onu bulup hesap sormak için elinden geleni yapacaktır.

183. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Osman Bey'in Gizli Obasında ki türlü sıkıntılara rağmen bütün hane yine bir arada Ramazan'a kavuşmanın coşkusunu yaşar.

183. Bölüm Foto Galeri

Ancak Ulugan tehlikesi adım adım yaklaşmaktadır. Osman Bey, Ulugan'ın kirli emelleri için ne önlemler alacaktır.

183. Bölüm Foto Galeri

İki şer ittifakı Osman Bey'in gücünü kırmak, yalnız bırakmak için civar obaların beylerini kendilerine bağlamak isterler.

183. Bölüm Foto Galeri

Tehdit ve şantaj ile beylerin gözünü korkutan Ulugan ve İlbay artık daha da güçlenmiş durumdadır. Biat eden beyler Osman Bey'e destek vermeyecekler bu savaşta Ulugan'dan yana olacaklardır. Osman Bey için artık çember daralıyordur.

183. Bölüm Foto Galeri

Beyleri kendi safına çeken Ulugan, Osman Bey'e ağır bir darbe vurmak için Olcayto'dan destek nöker birliği istemiştir.

183. Bölüm Foto Galeri

Bu birliğin gelişi obasını almanın hayalini kuran Osman Bey'i zora sokar. Az sayıda alpları ile bu ordunun geçişine mâni olmak için elinden geleni yapacaktır.

183. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'e hamle fırsatı tanımayan Ulugan, Osman Bey'i kıstırır. Pusuya düşürülen Osman Bey'in yakın alpları ölümün pençesine atılır. Bu uğurda kimler Şehit düşecektir? Osman Bey, ordunun geçişine mâni olabilecek midir?

183. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun, Alaeddin ve Gonca ile ebedi düşmanı Sofia'nın peşine düşer.

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