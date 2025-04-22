189. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, ittifak kuran Claudius ve Kuçar'a karşı yeni hamleler yapmaya başlar. Claudius'un Kuçar ile iş birliğinin Bursa için büyük bir tehdit olduğunun farkında olan Sofia ise Osman Bey'e anlaşma teklif eder. Osman Bey azılı düşmanı Sofia ile ne karşılığında anlaşacaktır? Claudius ise Osman Bey'i ele geçirmek için onu hiç ummadığı bir yerden vurmaya hazırlanır. Osman Bey'e bağlı beyleri yem edecektir. Claudius şeytani planıyla Osman Bey'i alt edebilecek midir? Önüne çıkan bütün güçlüklere ve kurulan kirli ittifaklara rağmen Osman Bey uçlardaki mücadelesini sürdürmeye devam eder. İttifak kuran Claudius ve Kuçar'a karşı yeni hamleler yapmaya başlar. Osman Bey ona kurulan tuzakları bertaraf edebilecek midir? Osman Bey'in azabı düşmanlarının üzerine nasıl çökecektir?