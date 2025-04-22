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KURULUŞ OSMAN GALERİ

189. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.04.2025, 10:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.04.2025, 11:02
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189. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Bala Hatun tam evlatlarına kavuşmuşken, Halime'nin uçurumdan atlamasıyla büyük bir yıkım yaşarlar. Halime'yi aramaya başlarlar. Sofia da Bala Hatun ve Osman Bey'e katılır.

189. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun ve Sofia, Halime için birbirine girer. Sofia ''Sen onu istemeseydin yaşıyor olacaktı'' diyerek Bala Hatun'u suçlar. Yıllar evvel bir dere kenarında anne ve babasından koparılan Halime şimdi de bir dere kenarında hayattan mı kopacaktır? Halime ölecek midir?

189. Bölüm Foto Galeri

Öte yanda Alaeddin ve Gonca Kuçar'ın elinde esir olmuşlardır.

189. Bölüm Foto Galeri

Alaeddin, Kuçar'a Olcaytu'nun kızını ve torununu öldürenin Sofia olduğunu söyler.

189. Bölüm Foto Galeri

Alaeddin ve Gonca'nın akıbeti ne olacaktır? Gonca Hatun, Alaeddin'in gözleri önünde ölecek midir?

189. Bölüm Foto Galeri

Yaşanan olaylardan sonra Kayı obasına büyük bir keder çökmüşken Holofira'nın Müslüman olması büyük bir sevinci beraberinde getirir. Holofira'nın, Nilüfer Hatun oluşuyla büyük bir mutluluk yaşayan Orhan Bey de Kuçar tehlikesine karşı kardeşi Alaeddin'in ardından gitmek istediğini söyler. Orhan Bey, Alaeddin ve Gonca'ya yetişebilecek midir?

189. Bölüm Foto Galeri

Alaeddin'i elinde tutan Kuçar için sıra Osman'ın kızını ele geçirip Olcaytu'ya göndermektir. Begüm Hatun bunun için Osman Bey'in kızını yakın takibe alır. En büyük imtihanı evlatlarının yokluğuyla veren Bala Hatun ve Osman Bey için bir kayıp daha mı yaşanacaktır? Fatma Hatun Begüm'ün eline geçecek midir?

189. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, ittifak kuran Claudius ve Kuçar'a karşı yeni hamleler yapmaya başlar. Claudius'un Kuçar ile iş birliğinin Bursa için büyük bir tehdit olduğunun farkında olan Sofia ise Osman Bey'e anlaşma teklif eder. Osman Bey azılı düşmanı Sofia ile ne karşılığında anlaşacaktır? Claudius ise Osman Bey'i ele geçirmek için onu hiç ummadığı bir yerden vurmaya hazırlanır. Osman Bey'e bağlı beyleri yem edecektir. Claudius şeytani planıyla Osman Bey'i alt edebilecek midir? Önüne çıkan bütün güçlüklere ve kurulan kirli ittifaklara rağmen Osman Bey uçlardaki mücadelesini sürdürmeye devam eder. İttifak kuran Claudius ve Kuçar'a karşı yeni hamleler yapmaya başlar. Osman Bey ona kurulan tuzakları bertaraf edebilecek midir? Osman Bey'in azabı düşmanlarının üzerine nasıl çökecektir?

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