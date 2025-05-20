192. Bölüm Foto Galeri

Uç bölgesinde gücünü her geçen gün artıran Osman Bey, Bizans'ta büyük bir endişeye yol açar. İmparator, kaybedilen otoriteyi yeniden tesis etmek ve Türk ilerleyişini durdurmak için düğmeye basar. Bu uğurda en güvendiği iki isim olan Claudius ve Sofia'yı tekrar görevlendirir. İmparator'un kurduğu yeni strateji, Osman Bey'in devlet hayalini gölgeleyebilecek mi? Uçlarda büyük bir fırtına kopmak üzere...