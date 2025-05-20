192. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı alır. Obada bu gelişme büyük yankı uyandırır. Herkes toyda alınacak kararın Osman Bey'in yeni hamlelerine dair ipuçları taşıyacağını düşünmektedir. Bu toy sadece bir istişare mi, yoksa büyük bir fethin habercisi mi?
Uç bölgesinde gücünü her geçen gün artıran Osman Bey, Bizans'ta büyük bir endişeye yol açar. İmparator, kaybedilen otoriteyi yeniden tesis etmek ve Türk ilerleyişini durdurmak için düğmeye basar. Bu uğurda en güvendiği iki isim olan Claudius ve Sofia'yı tekrar görevlendirir. İmparator'un kurduğu yeni strateji, Osman Bey'in devlet hayalini gölgeleyebilecek mi? Uçlarda büyük bir fırtına kopmak üzere...
Toy kararını öğrenen Yiğit Bey, Claudius'u bilgilendirir. Claudius ise Osman Bey'in kararına göre hareket edecektir. Bu tehlikeli ittifak, uç bölgesinde yeni bir karışıklığın fitilini ateşleyebilir. Claudius, Osman'ı engellemek için her yolu denemeye kararlıdır.
Fetih hazırlıklarıyla birlikte Osman Bey'in yaktığı gaza ateşi obada heyecan yaratırken, Bey'in sırtındaki devlet yükü de ağırlaşmaktadır. Bu sancıyı Turgut Gazi ile paylaşan Osman Bey, her şeye rağmen yoluna devam edecektir. Düşmanları ise onun en ufak bir hatasını kollamaktadır.
Bala Hatun, Halime ve Fatma'yı önemli bir göreve gönderir. Bu yolculukta onlara Oğuz da eşlik eder. Oğuz, Fatma ile konuşmak istese de aralarındaki tatlı-sert çekişme yeniden alevlenir. Bu atışmaların ardında filizlenen duygular mı var?
Sofia, yeniden karanlık tarafa geçerek Osman Bey'in fütuhat planlarını engellemek üzere harekete geçer. Bala Hatun ve Halime hazırlıksız yakalanırken, özellikle Halime ilk kez bu kadar yakından Sofia'nın tehlikesiyle yüzleşir. Halime, Sofia'yı durdurabilecek midir?
Osman Bey, ordusuyla birlikte fütuhat için yola çıkar. Ancak Claudius'un kurduğu sinsi tuzak, bu seferi sekteye uğratabilir. Osman Bey, hedefe ulaşmak için bu oyunu nasıl bozacaktır?
atv ekranlarında altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almaya devam eden 'Kuruluş Osman', 192. bölümüyle 21 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekrana geliyor. Yeni bölümde alınacak toy kararı, yaklaşan fetih ve uç beyliğinde karanlık planlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Tayanç Ayaydin (Cladius), Sinan Tuzcu(Kucar), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Alma Terzic (Sofia), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Şahin Celik (Koca Bey), Ali Önsöz (Yusuf), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Asya Ağca (Halime), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Onur Aycelik (Hasan Bey), Aybike Enişte (Kısmet Hatun).