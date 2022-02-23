50 karede 82. Bölümde neler oldu?

Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'den hesap sorar. Zira Gündüz Bey, Moğollarla hareket etmektedir. İki gün öncesi… Osman Bey, Nikola'yı yakalamıştır. Osman Bey'in ağzından çok etkili ama şaşırtıcı bir kelime çıkar; ittifak. Nikola bunun üzerine şaşkınlığını gizleyemez. İttifaka yanaşmayan Nikola'ya Osman Bey şunları der: 'Güneş ardında deyu, gölgen büyük sanırsın' Geyhatu 20 bin nöker ile saldırmayı amaçlamaktadır. Önce İnegöl'ü alıp, sonra Türkmen topraklarındaki isyanı bastırmak istemektedir. Gündüz Bey de Geyhatu'nun bu planlarından haberdardır. Osman Bey başkaldıranlarla isyan ateşini yakmak istemektedir. Osman Bey, ağabeyinin de Geyhatu ile hareket ettiğini öğrenir. Artık ihanetlerin en büyüğüdür ve Osman Bey şunları der… Gündüz Bey, ettiğin ihanet artık Kayı'yı aştı; cümle Türk'e ulaştı. Vezir Alemşah'ın başka planları vardır. Geyhatu'ya tuzak kurmayı düşünmektedir. Osman Bey, Nikola ve Rogatus'u uyarmak için elçi yollar. Gelen elçi, Nikola ve Rogatos'a, Geyhatu'nun İnegöl dahil İznik'e kadar tüm kaleleri almak için harekete geçtiğini söyler. Tekfur Nikola, Osman Bey'e itaat etmeye devam eder. Osman Bey ve Nikola imparator ile görüşmeye giderler. Ancak Tekfur Nikola'nın merak ettiği bir soru vardır. 'İmparatorun sana güveneceğini ve hatta öldürmeyeceğini nereden biliyorsun?' Osman Bey'in cevabı ise şöyle olur 'İmparatorun bugün Konsantiniye'nin, Türk'ün mü yoksa Moğol'un mu olacağına karar verecek.' Rogatus askerleriyle Turgut Bey'in karşındadır. Emrine giren ve bunu açıklayan Rogatos'a, Turgut Bey 'Onur duyarım' diyerek karşılık verir. Geyhatu'nun hamlesiyle zor durumda kalan Turgut Bey'e yardım Konur Alp'ten gelir. Malhun Hatun ve Aygül pazarda gizlice takip edilmektedirler. Ancak kısa bir süre sonra Malhun Hatun takip edildiklerinin farkına varır. Kendilerine kurulan pusudan Malhun Hatun'un atak davranışıyla kurtulurlar. Konur Alp verdiği bilgiyle Geyhatu'yu yanıltır. Konur Alp'in Geyhatu'yu ve Vezir'i askerlerin arasından çıkardığı haberi Turgut Bey'e ulaşır. Turgut Bey saldırı emrini bu haberden sonra verir. Birlikte hareket etseler de Nikola'nın çekinceleri vardır. Osman Bey, çobana gizli bir görev verir. Cerkutay ise bu zamanlarda Geyhatu'nun askerlerinin arasına sızar. Osman Bey ve Nikola, imparator ile görüşmek için İznik Kalesi'ne gelirler. İmparator, Osman Bey'in kendisini öldürmek için orada olduğunu sanır. Oysa ki Osman Bey'in niyeti farklıdır. Osman Bey, imparatoru Moğol tehlikesine karşı uyarır. Osman Bey, Moğol'un 20 bin nökerlik ordusu karşısına çıkmadan önce imparatora bir anlaşma sunar. İlk olarak, Rogatus ve Kosses'in elinden alınan kalelerin geri verilmesini talep eder Osman Bey. Ayrıca Nikola'nın da sadakatini ister. Uçlardaki diğer tekfurların da emrine girmesini ister… Nikola, imparatorun mesajını Osman Bey'e verir. İmparator, Geyhatu belası geçene kadar Osman Bey'e istediklerini sağlayacağını bildirir. Malhun Hatun için tehlike henüz geçmemiştir. Boran Alp hızır gibi yetişir. Julia'nın hayatı artık Malhun Hatun'un kılıcının ucundadır. Osman Bey, Gündüz Bey hakkında Şeyh Edebalı'den tavsiye alır. 'Şeyhim ağabeyimin kanı bana helal midir?' Nikola plan doğrultusunda Geyhatu'nun karşısına çıkar. Geyhatu, Nikola'nın bir oyun kurduğundan şüphelenir. Osman Bey ve Gündüz Bey karşı karşıya gelir. Osman Bey ne yapacaktır? Kararı ne olacaktır?