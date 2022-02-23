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50 karede 82. Bölümde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 23.02.2022, 16:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.02.2022, 17:14
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50 karede 82. Bölümde neler oldu?

Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'den hesap sorar.

50 karede 82. Bölümde neler oldu?

Zira Gündüz Bey, Moğollarla hareket etmektedir.

50 karede 82. Bölümde neler oldu?

İki gün öncesi… Osman Bey, Nikola'yı yakalamıştır.

50 karede 82. Bölümde neler oldu?

Osman Bey'in ağzından çok etkili ama şaşırtıcı bir kelime çıkar; ittifak.

50 karede 82. Bölümde neler oldu?

Nikola bunun üzerine şaşkınlığını gizleyemez.

50 karede 82. Bölümde neler oldu?

İttifaka yanaşmayan Nikola'ya Osman Bey şunları der: "Güneş ardında deyu, gölgen büyük sanırsın"

50 karede 82. Bölümde neler oldu?

Geyhatu 20 bin nöker ile saldırmayı amaçlamaktadır.

50 karede 82. Bölümde neler oldu?

Önce İnegöl'ü alıp, sonra Türkmen topraklarındaki isyanı bastırmak istemektedir.

50 karede 82. Bölümde neler oldu?

Gündüz Bey de Geyhatu'nun bu planlarından haberdardır.

50 karede 82. Bölümde neler oldu?

Osman Bey başkaldıranlarla isyan ateşini yakmak istemektedir.

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