ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

64. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.06.2021, 11:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.06.2021, 11:51
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64. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.

64. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

64. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

64. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır.

64. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir...

64. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

64. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

64. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

64. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

64. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

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