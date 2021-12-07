74. Bölüm Foto Galeri

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır.
Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor.
Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir!