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KURULUŞ OSMAN GALERİ

74. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.12.2021, 10:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.12.2021, 10:39
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74. Bölüm Foto Galeri

Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

74. Bölüm Foto Galeri

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor.

74. Bölüm Foto Galeri

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır.

74. Bölüm Foto Galeri

Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

74. Bölüm Foto Galeri

Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor.

74. Bölüm Foto Galeri

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir!

74. Bölüm Foto Galeri

74. Bölüm Foto Galeri

74. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer.

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