ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

75. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.12.2021, 10:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.12.2021, 10:56
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75. Bölüm Foto Galeri

Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısına uğramış, Osman Bey İnegöl Kalesi'nde sıkışıp kalmış ve Boran Alp ise Vezir Alemşah'ın eline düşmüştür!

75. Bölüm Foto Galeri

Bu zor durumdan çıkmak için tüm becerisini kullanan Osman Bey, gücünü tekfurlarla birleştiren Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurar.

75. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözlerine karşılık; Vezir Alemşah, Osman Bey'in gücünü kırmak için ağabeyi Gündüz Bey'e beylik vaat ederken, Osman Bey'i de tutuklar.

75. Bölüm Foto Galeri

Kayı Alpleri beylerinin tutuklanmasına itiraz ederken, tutuklanan Osman Bey yaralanır!

75. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak? Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısından kurtulabilecek mi?

75. Bölüm Foto Galeri

Vezir Alemşah, Boran'ı elinde tutmakla neyi hedefliyor? Gündüz Bey, Vezir Alemşah'ın teklifine ne yanıt verecek?

75. Bölüm Foto Galeri

Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses, Mari'yi Kayı Obası'ndan nasıl çıkaracak? Osman Bey'in tutuklanması Kayı Obası'nda nasıl tepki bulacak?

75. Bölüm Foto Galeri

75. Bölüm Foto Galeri

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