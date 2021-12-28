ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

77. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 28.12.2021, 10:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.12.2021, 10:54
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77. Bölüm Foto Galeri

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar.

77. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır.

77. Bölüm Foto Galeri

Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

77. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.

77. Bölüm Foto Galeri

Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne?

77. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi?

77. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

77. Bölüm Foto Galeri

77. Bölüm Foto Galeri

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