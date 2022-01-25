ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

79. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 25.01.2022, 11:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.01.2022, 11:12
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79. Bölüm Foto Galeri

Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir.

79. Bölüm Foto Galeri

Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır?

79. Bölüm Foto Galeri

Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır.

79. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey ise Kayı Obası'nda beylik toyu kurmaya hazırlanmaktadır.

79. Bölüm Foto Galeri

Gündüz Bey, hatunları obadan sürgün etmeye karar verince; Bala Hatun, Malhun Hatun ve Selcan Ana, Osman Bey'in emanetini korumak için and içer.

79. Bölüm Foto Galeri

Obadan ayrılan hatunların uğradığı saldırıda Selcan Ana yaralanır.

79. Bölüm Foto Galeri

79. Bölüm Foto Galeri

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