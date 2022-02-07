81. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in şimdi de Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer. Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.