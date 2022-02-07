ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

81. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.02.2022, 17:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.02.2022, 17:59
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81. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Vezir Alemşah'la hesaplaşırken Geyhatu kapıya dayanmıştır! Söğüt'ü kana bulayacak bu kapışma öncesinde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı'nın dergahı Moğollar tarafından kuşatılır.

81. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey bu kuşatmayı yarabilmek için ne yapacaktır?

81. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in şimdi de Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer. Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.

81. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? Gündüz Bey, Geyhatu'nun hamlesi karşısında nasıl bir tavır takınacak?

81. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Tekfur Nikola'nın cezasını verecek mi?

81. Bölüm Foto Galeri

Kayı Obası, üzerindeki kuşatmadan kurtulabilecek mi?

81. Bölüm Foto Galeri

81. Bölüm Foto Galeri

81. Bölüm Foto Galeri

81. Bölüm Foto Galeri

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