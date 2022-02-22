ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

83. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.02.2022, 11:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.02.2022, 11:38
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83. Bölüm Foto Galeri

Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer.

83. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in bunun için ilk adımı ne olacaktır? Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir.

83. Bölüm Foto Galeri

Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir. Vezir Alemşah'ın Geyhatu'ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır?

83. Bölüm Foto Galeri

Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey'le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer.

83. Bölüm Foto Galeri

Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep olacaktır?

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