ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

84. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.03.2022, 11:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.03.2022, 11:38
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84. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey Geyhatu'yu gafil avlamışken birden karşısında Vezir Alemşah'ı bulur. Büyük bir cenderenin içindedirler. Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılır.

84. Bölüm Foto Galeri

Geyhatu'nun izini sürmeye başlar. Fakat geride kalan alplar yaralı halde Vezir Alemşah'a esir düşerler? Alplar'ın akıbeti ne olacaktır?

84. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun'un doğum sancıları başlamıştır. Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı varken Vezir Alemşah obaya yıldırım gibi düşer. Vezir Alemşah Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlıdır. Hatunları yargılayacaktır.

84. Bölüm Foto Galeri

Onları tutuklatıp Söğüt'e doğru yola çıkar. Bala'nın sancıları dinmemektedir. Hatunlar düştükleri zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

84. Bölüm Foto Galeri

Geyhatu ağır yarasına rağmen ustaca saklanmayı başarır. Fakat Osman'ın daima bir planı vardır. Osman Bey Geyhatu'yu nasıl yakalayacaktır?

84. Bölüm Foto Galeri

Bir yandan Geyhatu'ya hesap sormak için uğraş veren Osman Bey Bala Hatun'un haberini alır.

84. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey Bala Hatun'u görebilecek midir?

84. Bölüm Foto Galeri

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