ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

86. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.03.2022, 11:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.03.2022, 11:49
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86. Bölüm Foto Galeri

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir.

86. Bölüm Foto Galeri

Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?

86. Bölüm Foto Galeri

Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır.

86. Bölüm Foto Galeri

Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir?

86. Bölüm Foto Galeri

Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?

86. Bölüm Foto Galeri

Söğüt'te bunlar olurken Kayı Obasında sular durulmamaktadır. Mari'nin zehirlenmesi obaya ateş gibi düşer. Bu zehirlenmeyle yıkılan Turgut Bey'i kimse durduramayacaktır.

86. Bölüm Foto Galeri

Turgut Bey ve Kosses, Gündüz Bey'i Mari'nin zehirlenmesinden neden sorumlu tutuyorlar? Zehirlenen Mari ölecek midir? Osman Bey'in kuracağı devletin önünde, karşısına çıkan engellerden en büyüğü yaşanmaktadır.

86. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, aklı ve kalbi arasında kalmayarak bir karar verecektir. Entrikaların ayyuka çıktığı, düşmanın oyunlarını tekrar kurduğu bu ortamda Osman Bey ve Kayı Obası düze çıkabilecek midir? Obasını birlik içinde tutabilecek midir?

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