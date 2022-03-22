ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

87. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.03.2022, 14:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.03.2022, 14:32
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87. Bölüm Foto Galeri

Usta ise Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır.

87. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır.

87. Bölüm Foto Galeri

Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri ne olacaktır? Mari'nin ölümünden Gündüz Bey'i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey'in yanında durmaya devam edecekler midir?

87. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey her şeye rağmen fetih planlarını sürdürmeye devam eder.

87. Bölüm Foto Galeri

İnegöl'e açılacak olan kapı İnhisar'dır. Osman Bey İnhisarı fethetmek için çalışmalarını sürdürür.

87. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, İnhisar'ı alıp İnegöl'ün fethinin önünü açacak mıdır?

87. Bölüm Foto Galeri

Karanlığın içindeki şeytanı bulmak Osman için elzem olandır. Osman gizli düşmanını bulup fetih düşünü gerçekleştirebilecek midir?

87. Bölüm Foto Galeri

87. Bölüm Foto Galeri

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