ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

91. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.04.2022, 11:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.04.2022, 11:25
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91. Bölüm Foto Galeri

Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için nasıl bir hamle yapacaktır?

91. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Hatunları düğün davetlisi kisvesiyle kaleye girerler. Niyetleri Bilecik'i fethetmektir fakat hesap etmedikleri bir şey vardır.

91. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey tekfurların oyununa nasıl karşı koyacaktır? Orhan ve Alaeddin'in Bilecik'te esir tutulduğunu bilen Bala Hatun ve Malhun Hatun çocuklarının yerini bulabilecek midir?

91. Bölüm Foto Galeri

Kayı Obası yüreği ağzında, çocuklardan ve Osman Bey'den gelecek iyi haberleri beklerken Barkın ise Söğüt'ü ele geçirmek için kendi oyununu kurmaya çalışır. Barkın'ın hain planı nedir?

91. Bölüm Foto Galeri

Bilecik tekfuru Justinyanus, Yarhisar'dan gelecek olan düğün kafilesini büyük bir heyecanla beklemektedir.

91. Bölüm Foto Galeri

Gelinin gelmesini bekleyen tekfur büyük bir şok yaşar.

91. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Alpları Bilecik'i fethetmeye gelmiştir fakat Bilecik Tekfuru Juntinyanus'un elinde büyük bir koz vardır. Orhan ve Alaeddin! Osman Bey çocukları için fütuhattan vazgeçecek midir?

91. Bölüm Foto Galeri

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