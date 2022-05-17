ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KURULUŞ OSMAN GALERİ

94. Bölüm Foto Galeri

İnegöl'de ilerleyen Osman Bey'in Nikola'ya kurduğu tuzak!

GİRİŞ TARİHİ: 17.05.2022, 11:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.05.2022, 11:43
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
94. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 18 Mayıs Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 94'üncü bölümüyle nefes kesecek.

94. Bölüm Foto Galeri

Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Alpları kapısını kırdıkları İnegöl Kalesi'nde ilerlerken kaleyi ele geçirmek üzere olan Gündüz Bey, ağır yara alır.

94. Bölüm Foto Galeri

Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

94. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırmıştır artık. İnegöl Tekfuru Nikola'nın ise pes etmeye hiç niyeti yoktur.

94. Bölüm Foto Galeri

Nikola, Osman Bey'i büyük bir tuzağa çekme niyetindedir. Nikola'nın hain planı ne olacaktır?

94. Bölüm Foto Galeri

İnegöl fethine yetişmeye çalışan Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'nın başının belada olduğu haberini alırlar.

94. Bölüm Foto Galeri

Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

94. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, İnegöl Kalesi içinde ilerlerken, Alplar ve Gündüz Bey kaleyi ele geçirmek üzeredir.

94. Bölüm Foto Galeri

Gündüz Bey, olmadık bir anda, ağır bir şekilde yara alır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

94. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Nikola'nın tuzağına çekilir görünse de asıl tuzağı kendisi kurmuştur.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN