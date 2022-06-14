ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KURULUŞ OSMAN GALERİ

98. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.06.2022, 11:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.06.2022, 11:19
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
98. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır.

98. Bölüm Foto Galeri

Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

98. Bölüm Foto Galeri

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

98. Bölüm Foto Galeri

Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

98. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır.

98. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır…

98. Bölüm Foto Galeri

Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır…

98. Bölüm Foto Galeri

Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

98. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser.

98. Bölüm Foto Galeri

Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN