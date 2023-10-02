Beşinci sezon kadrosu göz dolduruyor

atv'nin reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de milyonlarca seyircisi olan dizi 'Kuruluş Osman' beşinci sezonuyla 4 Ekim Çarşamba akşamı 20:00'de atv'de başlıyor.
Senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle 'Kuruluş Osman', bu sezon da seyircinin gönlünde taht kuracak.
Yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla 4 Ekim Çarşamba akşamı atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin beşinci sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu. Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Sevil Akı, Emre Dinler, Ö. Faruk Aran, Leya Kırşan, Ecem Sena Bayır, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek, Tezhan Tezcan, Murat İnce ve Selim Makaroğlu Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler.
Sultan Mesut'un ölümüyle Anadolu Beyliklerini bir arada tutan Selçuklu Devleti yıkılır. Şimdi Anadolu'nun kudretli Beyleri, kurulacak devlet için karşı karşıya gelecektir. Bu yolda Osman Bey'in en büyük yardımcıları oğulları Orhan Bey, Alaeddin Bey ve kızı Fatma olurken Orhan Bey karakterine Emre Bey, Alaeddin Bey karakterine Ö. Faruk Aran ve Fatma Hatun karakterine ise Leyla Kırşan hayat verecek.
Babası Osman Bey'le devlet kurma mücadelesinde savaşan Orhan Bey'in bir diğer savaşı da henüz genç bir delikanlıyken aşık olduğu Holofira ile, yani yüreği ile olacaktır… Holofira karakterine Ecem Sena Bayır hayat verirken Kuruluş Osman'ın 5. Sezonu destansı bir aşka sahne olacak.
Anadolu'nun kudretli beyleri arasında başlayan devlet kurma mücadelesinde Osman Bey ve büyük rakibi; gücüyle, ihtişamıyla ve zekasıyla Germiyanoğlu Yakup Bey, Oğlu Mehmet Bey ve Kızı Gonca Hatun olacaktır. Yakup Bey karakterine Mirza Bahattin Doğan, Yakup Bey'in eşi Saadet Hatun karakterine Sevil Akı, Yakup Bey'in oğlu Mehmet Bey karakterine Emre Dinler ve Yakup Bey'in kızı Gonca Hatun karakterine ise Belgin Şimşek hayat verecek.
Yitesiye savaşların, mücadelenin, zeka ve her türlü hilenin kullanılacağı sultanlık yolunda, Osman Bey'in manevi rehberi Yunus Emre olacaktır. Yunus Emre, Osman Bey'in içine düştüğü birçok sıkıntıda onun yolunu aydınlatırken Yunus Emre karakterine Gökhan Atalay hayat verecek.