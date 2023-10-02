Beşinci sezon kadrosu göz dolduruyor

Babası Osman Bey'le devlet kurma mücadelesinde savaşan Orhan Bey'in bir diğer savaşı da henüz genç bir delikanlıyken aşık olduğu Holofira ile, yani yüreği ile olacaktır… Holofira karakterine Ecem Sena Bayır hayat verirken Kuruluş Osman'ın 5. Sezonu destansı bir aşka sahne olacak.