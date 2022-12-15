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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Çarşamba'nın en çok izlenen dizisi "Kuruluş Osman"

GİRİŞ TARİHİ: 15.12.2022, 11:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.12.2022, 11:36
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Çarşamba'nın en çok izlenen dizisi "Kuruluş Osman"

Kuruluş Osman'ın 108. bölümünde Osman Bey ve Alpları, Turgut Bey'den kaleyi almak için İnegöl'e gittiler. Osman Bey'i İnegöl'de, Turgut Bey dışında Kantakuzenos ve İsmihan Sultan'da bekliyordu.

Çarşamba'nın en çok izlenen dizisi "Kuruluş Osman"

Osman Bey, İnegöl'ü Turgut Bey'den geri isterken İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'den gelen fermanla Turgut Bey'in artık İnegöl'ün sadece hakimi değil aynı zamanda sahibi olduğunu söyledi.

Çarşamba'nın en çok izlenen dizisi "Kuruluş Osman"

İsmihan Sultan, Selçuklu ve Bizans arasında bir anlaşma masası kurulduğunu belirterek Osman Bey'den Ertuğrul Gazi'den bu yana elde edilmiş Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kalelerini istedi.

Çarşamba'nın en çok izlenen dizisi "Kuruluş Osman"

Osman Bey öne sürülen şartları kabul etmezken Kantakuzenos şövalye ve piyadelerin saldırıya geçmek için hazır olduğunu söyleyerek tehditlerde bulundu.

Çarşamba'nın en çok izlenen dizisi "Kuruluş Osman"

Kantakuzenos'un tehditlerine aldırmayan Osman Bey, kılıcıyla anlaşma masasını tek darbede ortadan ikiye bölerek "Ben kanla beslenmem! Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt dahi bırakmam!" diyerek İnegöl'den ayrıldı

Çarşamba'nın en çok izlenen dizisi "Kuruluş Osman"

İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından ise Bizans Devletleri arasında sıkıştırılan Osman Bey iki devletle savaşmak yerine dahiyane bir plan yaparak kaleleri teslim etmiş gibi yaptı.

Çarşamba'nın en çok izlenen dizisi "Kuruluş Osman"

Kendisine yakın beyleri kalelerin başına geçiren Osman Bey vakti geldiğinde kaleleri kan dönmeden geri alacaktı.

Çarşamba'nın en çok izlenen dizisi "Kuruluş Osman"

Osman Bey'in hamlesine İsmihan Sultan; Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kalelerine Olof'un adamlarıyla doldurup karşılık verdi. Kurduğu oyunu bozulan Osman Bey; Konur Alp'ten Sultan Mesut'un, İsmihan Sultan tarafından Konya Sarayı'nda tutulduğunu öğrendi.

Çarşamba'nın en çok izlenen dizisi "Kuruluş Osman"

.İsmihan Sultan'ı alt etmenin tek yolunun Konya'ya gidip Sultan Mesut'u tahta oturtmak olduğunu bilen Osman Bey, Alplarıyla yola çıktı.

Çarşamba'nın en çok izlenen dizisi "Kuruluş Osman"

Osman Bey, Konya'daki sarayda Sultan Mesut'u ararken karşısında Bayındır Bey ve İsmihan Sultan'a bağlı Moğol Komutan Samagar 'ı buldu.

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