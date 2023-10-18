Cerkutay'ın dönüşü...

5. Sezonu ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da Cerkutay Bey'in dönüşü heyecanı artırdı.
Yıllardır aranıp bulunamayan Cerkutay'ın yaşadığına dair o muska ellerine geçer. Oğlu, babasının geleceğini öğrenince çok sevinir.
Osman Bey, Cerkutay'ı esir olarak gördüğü ilk an deliye dönerek hemen onu oradan indirmek istemiştir.
Yakup Bey ile anlaşma yapmak zorunda kalan Osman Bey Yakup Bey'in teklifiyle karşılaşır. Yakup Bey "Elimi öpersen anlaşırız, canını kurtardım" der. Osman Bey ise Yakup Bey'e yan yana yürümenin daha doğru olduğunu söyler.
Cerkutay'ı esir alanlar çölde bırakır Cerkutay da saraya kendi döner. Ülgen Hatun yıllar sonra Cerkutay ile karşılaşır. Ülgen Hatun: "Essahtan buradasın" diyerek şaşkınlığını gösterir.
Cerkutay'ın oğlu "Ana yoksa bu adam benim..." diyerek gördüğü kişinin babası olup olmadığını sorgular.