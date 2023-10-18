Cerkutay'ın dönüşü...

Yakup Bey ile anlaşma yapmak zorunda kalan Osman Bey Yakup Bey'in teklifiyle karşılaşır. Yakup Bey "Elimi öpersen anlaşırız, canını kurtardım" der. Osman Bey ise Yakup Bey'e yan yana yürümenin daha doğru olduğunu söyler.