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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Cerkutay'ın dönüşü...

GİRİŞ TARİHİ: 18.10.2023, 17:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.10.2023, 17:54
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5. Sezonu ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da Cerkutay Bey'in dönüşü heyecanı artırdı.

Yıllardır aranıp bulunamayan Cerkutay'ın yaşadığına dair o muska ellerine geçer. Oğlu, babasının geleceğini öğrenince çok sevinir.

Cerkutay yıllarca bu hücrede kalmıştır, aç susuz...

Osman Bey, Cerkutay'ı esir olarak gördüğü ilk an deliye dönerek hemen onu oradan indirmek istemiştir.

Osman Bey, Cerkutay için mücadele etmekten çekinmemiştir, ölmeyi göze almıştır.

Yakup Bey ile anlaşma yapmak zorunda kalan Osman Bey Yakup Bey'in teklifiyle karşılaşır. Yakup Bey "Elimi öpersen anlaşırız, canını kurtardım" der. Osman Bey ise Yakup Bey'e yan yana yürümenin daha doğru olduğunu söyler.

Cerkutay'ı esir alanlar çölde bırakır Cerkutay da saraya kendi döner. Ülgen Hatun yıllar sonra Cerkutay ile karşılaşır. Ülgen Hatun: "Essahtan buradasın" diyerek şaşkınlığını gösterir.

Cerkutay'ın oğlu "Ana yoksa bu adam benim..." diyerek gördüğü kişinin babası olup olmadığını sorgular.

Cerkutay'ın yıllar sonra oğlunu gördüğü ilk an büyük bir duygu yoğunluğuna sahne olur.

Cerkutay, oğlundan "Sen benim babam Cerkutay'sın" sözlerini duyar...

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