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En çok o sahne izlendi!

GİRİŞ TARİHİ: 06.08.2023, 17:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.08.2023, 17:58
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En çok o sahne izlendi!

4 sezondur atv ekranlarında olan Kuruluş Osman dizisi hafızalardan silinmeyen sahneleriyle fırtınalar estirmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın en çok izlenen sahnesi Youtube'ta 20 milyon tıklandı. İşte o sahnenin detayları...

En çok o sahne izlendi!

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur.

En çok o sahne izlendi!

Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır.

En çok o sahne izlendi!

Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir.

En çok o sahne izlendi!

Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.

En çok o sahne izlendi!

Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğollar'ın saldırısına uğrar.

En çok o sahne izlendi!

Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır.

En çok o sahne izlendi!

Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.

En çok o sahne izlendi!

Her şey için artık çok geçtir. Moğol saldırısına uğrayan göç katarında Bamsı Bey en büyük darbeyi almıştır.

En çok o sahne izlendi!

Evlatlarına son kez bakan Bamsı Bey'in sözleri evlatlarını gözyaşlarına boğdu.

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