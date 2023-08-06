En çok o sahne izlendi!

4 sezondur atv ekranlarında olan Kuruluş Osman dizisi hafızalardan silinmeyen sahneleriyle fırtınalar estirmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın en çok izlenen sahnesi Youtube'ta 20 milyon tıklandı. İşte o sahnenin detayları...
Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır.
Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.
Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğollar'ın saldırısına uğrar.
Her şey için artık çok geçtir. Moğol saldırısına uğrayan göç katarında Bamsı Bey en büyük darbeyi almıştır.