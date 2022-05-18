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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Fetih gerçekleşecek mi?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da heyecan dorukta. 94. Bölümde neler olacak?

GİRİŞ TARİHİ: 18.05.2022, 12:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.05.2022, 12:53
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Fetih gerçekleşecek mi?

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 18 Mayıs Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek 94'üncü bölümüyle nefes kesecek.

Fetih gerçekleşecek mi?

Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Alpları kapısını kırdıkları İnegöl Kalesi'nde ilerlerken kalesini ele geçirmek üzeredir.

Fetih gerçekleşecek mi?

Ancak fetih sırasında Gündüz Bey ağır yaralanır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

Fetih gerçekleşecek mi?

Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırmıştır artık. Zafer yakındır.

Fetih gerçekleşecek mi?

İnegöl Tekfuru Nikola'nın ise pes etmeye hiç niyeti yoktur. Nikola, Osman Bey'i büyük bir tuzağa çekme niyetindedir. Nikola'nın hain planı ne olacaktır?

Fetih gerçekleşecek mi?

İnegöl fethine yetişmeye çalışan Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'nın başının belada olduğu haberini alırlar.

Fetih gerçekleşecek mi?

Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Fetih gerçekleşecek mi?

Osman Bey, Nikola'nın tuzağına çekilir görünse de asıl tuzağı kendisi kurmuştur.

Fetih gerçekleşecek mi?

Nikola'yı nasıl alt edecektir? Nikola için yapacak bir şey kalmamış gibidir.

Fetih gerçekleşecek mi?

Güvendiği Kostantiniyye İmparatoru, Nikola'nın boynunu vurulmaktan kurtarabilecek midir?

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