Gündüz Bey öldü mü? Kuruluş Osman'da neler olacak?

atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın 94. Bölümü'nde de heyecan devam ediyor. Büyük bir sabırla bekledikten sonra İnegöl Kalesi'ne giren Osman Bey ve alpları, kaleyi fethetmek için canları pahasına savaştı. Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tanımı, muhteşem bir görsel şölen sundu. Büyük bir devlete dönüşmek için savaşmayı emreden Osman Bey, ordusunun önünde savaşa girdi. Savaşta kimi zaman yumruklar konuştu. Kimi zamansa kılıçlar konuştu. İnegöl'ün kapısına dayanan Türkler, düşmana korku saldı. Osman Bey, 'Nikola'nın gayrı kaçışı yok. Bu iş bitecek' dedi. Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey ise düşmanlarla kora kor bir mücadeleye girdi. Gündüz Bey, İnegöl Kalesi'nde yaralandı. Savaş her noktada devam ederken Osman Bey'in aklı ağabeyinde kaldı. Gündüz Bey'e ne oldu? Gündüz Bey öldü mü? Kuruluş Osman yeni bölümü ile Çarşamba akşamı 20.00.'de atv'de.