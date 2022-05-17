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Gündüz Bey öldü mü? Kuruluş Osman'da neler olacak?

GİRİŞ TARİHİ: 17.05.2022, 11:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.05.2022, 18:31
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Gündüz Bey öldü mü? Kuruluş Osman'da neler olacak?

atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın 94. Bölümü'nde de heyecan devam ediyor.

Gündüz Bey öldü mü? Kuruluş Osman'da neler olacak?

Büyük bir sabırla bekledikten sonra İnegöl Kalesi'ne giren Osman Bey ve alpları, kaleyi fethetmek için canları pahasına savaştı.

Gündüz Bey öldü mü? Kuruluş Osman'da neler olacak?

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tanımı, muhteşem bir görsel şölen sundu.

Gündüz Bey öldü mü? Kuruluş Osman'da neler olacak?

Büyük bir devlete dönüşmek için savaşmayı emreden Osman Bey, ordusunun önünde savaşa girdi.

Gündüz Bey öldü mü? Kuruluş Osman'da neler olacak?

Savaşta kimi zaman yumruklar konuştu.

Gündüz Bey öldü mü? Kuruluş Osman'da neler olacak?

Kimi zamansa kılıçlar konuştu.

Gündüz Bey öldü mü? Kuruluş Osman'da neler olacak?

İnegöl'ün kapısına dayanan Türkler, düşmana korku saldı.

Gündüz Bey öldü mü? Kuruluş Osman'da neler olacak?

Osman Bey, "Nikola'nın gayrı kaçışı yok. Bu iş bitecek" dedi.

Gündüz Bey öldü mü? Kuruluş Osman'da neler olacak?

Osman Bey'in ağabeyi Gündüz Bey ise düşmanlarla kora kor bir mücadeleye girdi.

Gündüz Bey öldü mü? Kuruluş Osman'da neler olacak?

Gündüz Bey, İnegöl Kalesi'nde yaralandı.

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