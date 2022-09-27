Kuruluş Osman 4. Sezonda neler olacak?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu 5 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak. Dördüncü sezonunda yeni hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve yeni dekorlarıyla izleyiciyle buluşacak. Dizinin başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit karşımıza çıkacak. Hakan Yılmaz... Nihat Altınkaya... İpek Karapınar... Miray Akay... Yeni oyuncular sevilen karakterlere hayat verecek. Görkemli kadrajları, Osman Bey ile Alp'lerinin arenada nefes kesen aksiyon sahneleri yer alacak. 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak dördüncü sezonunda yönünü Bursa ve İstanbul'a çeviren Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak. Dizi aksiyon sahneleriyle izleyici ekrana kilitleyecek. İddialı senaryosuyla nefes kesecek. Çok özlenen bölümleriyle Kuruluş Osman yeni sezonuyla kendi gününde... Kendi saatinde... 5 Ekim Çarşamba 20.00'de izleyiciyle buluşacak. O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü. Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.