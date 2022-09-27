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Kuruluş Osman 4. Sezonda neler olacak?

GİRİŞ TARİHİ: 27.09.2022, 16:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.09.2022, 17:23
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Kuruluş Osman 4. Sezonda neler olacak?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu 5 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak.

Kuruluş Osman 4. Sezonda neler olacak?

Dördüncü sezonunda yeni hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve yeni dekorlarıyla izleyiciyle buluşacak.

Kuruluş Osman 4. Sezonda neler olacak?

Dizinin başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit karşımıza çıkacak.

Kuruluş Osman 4. Sezonda neler olacak?

Hakan Yılmaz...

Kuruluş Osman 4. Sezonda neler olacak?

Nihat Altınkaya...

Kuruluş Osman 4. Sezonda neler olacak?

İpek Karapınar...

Kuruluş Osman 4. Sezonda neler olacak?

Miray Akay...

Kuruluş Osman 4. Sezonda neler olacak?

Yeni oyuncular sevilen karakterlere hayat verecek.

Kuruluş Osman 4. Sezonda neler olacak?

Görkemli kadrajları, Osman Bey ile Alp'lerinin arenada nefes kesen aksiyon sahneleri yer alacak.

Kuruluş Osman 4. Sezonda neler olacak?

'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak dördüncü sezonunda yönünü Bursa ve İstanbul'a çeviren Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak.

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